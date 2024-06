Dubiose Immobilien-Investments: Konkurs statt 11,5 Prozent Zinsen

Hohes Risiko

Laut Investmentcheck.de haben die Immobiliengruppen VMF und VKM, die auch gemeinsame Projekte betreiben, über die Schwarmfinanzierungsplattform Rockets Holding in 14 Projektfinanzierungen angeblich 8,36 Millionen Euro und über die Plattform Rendity in sechs Fundings 7,5 Millionen Euro bei Anlegern eingesammelt.

Für das Investment beim (insolventen) Bauprojekt in der Grazer Feuerbachgasse 28 wurden den Anlegern 8,75 Prozent bzw. 9,25 Prozent Zinsen pro Jahr in Aussicht gestellt. Beim (insolventen) Bauprojekt Unterer Schreiberweg 47 in Wien sogar 11 bzw. 11,5 Prozent Zinsen pro Jahr.

Auffällig ist, dass laut Rockets mehrere dieser Crowd-Finanzierungen gescheitert sind. Im September 2023 hat die VMF Capital Invest auch noch eine Anleihe mit 12 Prozent Zinsen pro Jahr aufgelegt. Anscheinend wegen Erfolglosigkeit wurde die Anleihe später zurückgezogen.