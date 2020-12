Die Hausbank der EU macht auf grün: 1.000 Milliarden für die Klimawende

Letztlich aber sei es, sagt Thomas Östros, der politische Beschluss der Europäischen Union, was als „akzeptable Energiequelle“ angesehen werde. Sicher sei aber derzeit: Der EIB liegt keine Anfrage zur Projektfinanzierung für die Erzeugung von Kernenergie vor.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise könnten die ehrgeizigen Pläne der „weltgrößten Klimabank“ allerdings erheblich bremsen: In Österreich etwa will jedes zweite Unternehmen wegen der Pandemie vorerst weniger investieren als ursprünglich geplant. In einer EIB-Umfrage sagten 54 Prozent der österreichischen Firmen, dass sie ihre Investitionen zurückfahren.

„Die Covid-Krise beweist doch nur umso mehr, wie nötig es ist, massive Investitionen in Richtung Klimaneutralität zu führen. Sie erinnert uns daran, wie sehr wir global voneinander abhängig sind“, sagt Thomas Östros. „Und wenn wir nicht genug investieren, wird die nächste große Krise eine Klimakrise sein.“

Der ehemalige Spitzenmanager beim Internationalen Währungsfonds sieht die EIB dabei als „Spitzenreiter“ in der Bankenwelt. „Es wird Schritt für Schritt gehen und eine Weile dauern“, ist sich Östros sicher, „aber die Marktwirtschaft wird sich den politischen Zielen für eine Klimaneutralität anpassen: Europa will sie 2050 erreichen, China will es für 2060.“

Mit anderen Worten: Früher oder später könnten alle Banken, nach Erwartungen des EIB-Vizechefs, vor dem Beschluss stehen, nur noch Projekte zu fördern, die dem Weltklima nicht mehr schaden.