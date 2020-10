Endspurt für sauberen Strom, Gewessler geht auf Länder zu

Gewessler muss aber vor allem mit den Ländern noch handelseins werden, die ja eigentlich für die Umsetzung des Vorhabens zuständig sind: Das Burgenland etwa will Photovoltaik-Module nur im Eigentum des Landes erlauben, Niederösterreich will in den nächsten Jahren erst Zonen definieren, wo PV erlaubt ist.

Andererseits: Bei der Windkraft schultern derzeit Niederösterreich und das Burgenland rund neunzig Prozent aller Anlagen, in den anderen Bundesländern ist der Ausbau schon lange zum Erliegen gekommen oder er hat nie begonnen – in Salzburg, Tirol und Vorarlberg dreht sich (noch) kein einziges Windrad. Gewessler kalmiert: „Wir wollen das EAG so gestalten, dass es auch für die Länder möglichst leicht umzusetzen ist. So wollen wir zum Beispiel eine möglichst einheitliche Definition von nutzbaren Flächen schaffen. Klar ist aber: Wir werden bei der Umsetzung mit den Ländern zusammenarbeiten. Denn Klimaschutz funktioniert nur dann gut, wenn alle an einem Strang ziehen. Wir werden aber auch zusätzliche Anreize schaffen: Zum Beispiel in dem die Ländermittel aus der Ökostromförderung nach Ausbaufortschritt vergeben werden. All das werden wir auch in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zur Umsetzungsbegleitung regelmäßig diskutieren.“