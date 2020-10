Anzengruber: Künftig viel mehr Stromspeicher nötig

"Wir brauchen ein synthetisches Gas aus erneuerbarem Strom, das sich speichern und gut transportieren lässt", so der Chef des Stromkonzerns. Deshalb habe der Verbund kürzlich der OMV die Mehrheit am Gasleitungsbetreiber GasConnect Austria (GCA) abgekauft. Derzeit sei in Österreich eine bis zu 7-prozentige Wasserstoff-Beimischung erlaubt, im Ausland würden bis zu 10 Prozent dazugegeben.

Importe

Allerdings sei der Strombedarf für die Wasserstoff-Erzeugung ab Ende dieses Jahrzehnts noch nicht in den Bedarfsprognosen enthalten - laut Anzengruber wären allein für die Hälfte des Wasserstoff-Bedarfs 30 bis 40 TWh an zusätzlichem Strom nötig. Letztlich werde Österreich aber wohl nur ein Viertel jener 1,2 Mio. Tonnen Wasserstoff pro Jahr selbst produzieren können, die für das Temperatur-Absenkungsziel von 1,5 Grad erforderlich seien. "Das heißt man wird einen großen Teil des Wasserstoffs, der mit Hilfe von erneuerbarem Strom gewonnen wird, importieren müssen."

Kommen könnte dieser Wasserstoff aus Skandinavien - etwa von Offshore-Windkraft, die nur dafür errichtet werde - oder aus Nordafrika bzw. Osteuropa (Rumänien, Bulgarien, Ukraine). Bei Nordafrika wäre es ein Revival des "Desertec"-Projekts. Im arabischen Raum würden ebenfalls schon Überlegungen in diese Richtung angestellt, und die russische Gazprom werde nicht zusehen, sondern vielleicht auch einmal grünen Wasserstoff liefern, meinte der Verbund-Chef.

Stützung des Netzes

Gaskraftwerke könnten künftig als Brückentechnologie eingesetzt werden - und sie seien noch mehr als zehn Jahre zur Stützung des Netzes, also zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit durch Engpassmanagement nötig, so Anzengruber. Damit solche Anlagen wirtschaftlich rentabel sind, müsste der Strompreis aber wieder auf circa 60 Euro pro Megawattstunde (MWh) steigen.

Die Spotmarktpreise würden derzeit in einer Bandbreite von 25 bis 45 Euro hin und her springen; er rechne damit, dass sich die Preise auch in den nächsten zwei Jahren seitwärts bewegen. Erst für 2022/23 würden Experten wieder mit einer Wirtschaftsleistung auf dem Niveau von vor der Coronakrise rechnen.