Wann kommt das Öffi-Ticket für ganz Österreich?

Dabei hatte Gewessler schon im Frühjahr berichtet, die Finanzierung für das große 3er-Ticket stehe. Aber was sind die eigentlichen Probleme und Streitereien, und wie optimistisch darf man sein?

Warum das Ganze?

Die Grünen, seit knapp elf Monaten erstmals in einer Bundesregierung, wissen, dass vor allem in Sachen Klimaschutz etwas passieren muss. Nächste Woche werden beim EU-Gipfel die Klimaziele deutlich verschärft, Österreich hat jetzt schon Probleme, die bestehenden zu erfüllen. So kam man auf die (alte) Idee eines Österreich-Tickets, um die Bevölkerung aus ihren Autos in Bahn, Bim und Bus zu bringen. Denn jeder eingesparte Liter Benzin oder Diesel hilft der Klimabilanz.