Gewessler-Matthä: „Starten klimapolitische Aufholjagd“

Aber die Straße hat im Güterverkehr die Schiene doch längst überholt. Tendenz weiter steigend.

Gewessler: Österreich hat beim Güterverkehr einen Bahnanteil von 30 Prozent, das ist der höchste Wert in der EU.

Matthä: In der EU liegt der Anteil bei 17 Prozent. Aber es stimmt, der Transit mit dem Lkw wächst schneller als auf der Schiene. Von den fünf größten Alpentransitrouten führen vier durch Österreich: Brenner, Semmering, Schoberpass, Tauern und dann kommt erst St. Gotthard.

Gewessler: Wir starten eine starke, klimapolitische Aufholjagd. Im neuen Rahmenplan für die Bahn sind Investitionen über 17,5 Milliarden Euro vorgesehen, acht Milliarden davon für neue Projekte in den nächsten Jahren. Das ist ein Meilenstein. Wir brauchen die Infrastruktur, das Angebot und ein leistbares, bequemes Ticket.

Frau Ministerin, bevor wir zu Ihrem Lieblingsthema, dem 1-2-3 Ticket kommen – welches Ziel haben Sie in Ihrem Businessplan für den Transitanteil der Schiene?

Gewessler: Österreich hat als Ziel schon lange 40 Prozent. 2021 starten wir mit dem Mobilitäts-Masterplan für die Infrastruktur bis 2040. Jeder will und muss mobil sein, aber das muss so klimafreundlich wie möglich funktionieren und bedeutet auch eine bessere Vernetzung von Schiene und Straße.

Matthä: Im Güterverkehr hat das auch viel mit Sozialstandards zu tun. Die Cowboys der Landstraße sind heute die Sklaven der Autobahn. Die Lkw-Fahrer werden ständig überwacht, von der Fahrzeit bis zur Motordrehzahl und kriegen 600 Euro im Monat. Es braucht grenzüberschreitende Regeln und Sozialstandards zum Schutz der Mitarbeiter, es geht um die Kostenwahrheit zwischen den Verkehrsträgern.

Muss die Lkw-Maut teurer werden?

Gewessler: Wir müssen alle Hebel nutzen und schauen uns auch die Ökologisierung der Lkw-Maut an. Ebenso den Tanktourismus. Es geht ja nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um die Lebensqualität der Menschen. Wir sind an der Belastungsgrenze. Jetzt haben wir mit dem Ökosteuer-Paket im Nationalrat den ersten Schritt gemacht. Drittstaats-Lkw, die in Österreich tanken, erhalten die Umsatzsteuer nicht mehr rückvergütet. Viele Frächter fahren Umwege wegen der niedrigeren Spritkosten bei uns. Ich bin da in engem Austausch mit meinem deutschen Kollegen.

Wagen Sie schon eine neue Zeitprognose für den Brenner-Basistunnel?

Matthä: Ursprünglich war die Fertigstellung des Gesamtprojekts in den 2030-er Jahren geplant. Der Zeitplan wird gerade aktualisiert.

Zum 1-2-3 Ticket. Der größte Gewinner sind die ÖBB, klagen die Länder und die Verkehrsverbünde.