EU-Klimadeal mit Rechentrick und "Schlupflöchern"

So würden etwa Wälder, Moore und Meere als -Speicher in das Klimaziel eingerechnet. Dadurch werde die tatsächliche Senkung der Treibhausgase geringer ausfallen. „Mit diesem Klimadeal wird die Netto-Einsparung also nicht 55 Prozent, sondern höchstens 50 Prozent betragen.“ Zudem wird Gas als „Übergangstechnologie“ gewertet.

Umweltschützer sehen die klimapolitischen Beschlüsse des Gipfels ohnehin als unzureichend an: Um die mögliche Erderhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken, müssten in den nächsten zehn Jahre sogar 65 Prozent der Treibhausgase eingespart werden.