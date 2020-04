Die 800-Millionen-Euro-Frage: Brauchen wir die AUA noch?

Um 800 Millionen Euro kann man hochemotional streiten. Vor allem, wenn diese kolportierte Summe an die AUA gehen soll. Also eigentlich an den deutschen Lufthansa-Konzern, der die rot-weiß-rote Airline 2009 übernommen hat – inklusive einer Mitgift von 500 Millionen Euro.

Und jetzt soll schon wieder Geld in Richtung Frankfurt fließen, wettern die einen. Eine Frechheit, schließlich handelt es sich um Steuergeld. Und ein Drittel der Österreicher steigt laut einer VCÖ-Umfrage ohnehin so gut wie nie in ein Flugzeug. Trotzdem ist es eine Notwendigkeit, kontern die anderen. Denn was wäre Österreich ohne die Austrian Airlines?

Zugegeben: Schon geschichtlich gesehen, florierte die Wirtschaft immer an Verkehrsknotenpunkten. Erst dort, wo Brücken Ufer verbanden, später an Eisenbahnknotenpunkten, heute dort wo es viele Flugverbindungen gibt. Nicht umsonst buttern Staaten Millionen in ihre Airlines – siehe Singapur oder auch die Golfstaaten.