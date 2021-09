Die 3-G(r)etchenfrage: Wie halten es Betriebe mit der 3G-Regel?

- Verkehrsbüro-Gruppe: Der Touristikkonzern setzt seit April die 3-G-Regel um und kontrolliert sie auch. Laut Firmensprecherin gibt es in der Zentrale ein Zutrittssystem, das von einer externen Firma umgesetzt wird. In den Austria Trend Hotels kontrollieren die Hoteldirektoren, in den Reisebüros gilt FFP2-Maskenpflicht und es sind Plexiglaswände vorhanden. Auch der Impfstatus wird abgefragt, man ist aber gegen eine Impfpflicht.

- EVN: Die 3-G-Regel gilt an allen Standorten, auch für Besucher und Fremdfirmen. Kontrolliert wird stichprobenartig. Auch im Außendienst gilt 3-G, bei Kundenkontakt in Innenräumen zusätzlich Maskenpflicht. Auch auf Baustellen gilt 3-G und FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

- Verbund Es gilt eine allgemeine 3-G-Regel im Unternehmen, Schutzkonzepte gibt es spezifisch für jeden Standort. Im Hauptgebäude wird 3-G am Eingang kontrolliert, außerdem gilt Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden können (auf Gängen etc.) und reduzierte Anwesenheit. Im Außendienst setzt man auf Eigenverantwortung (Kontrolle schwer möglich). In Kraftwerken und auf Baustellen gelten generell Abstandsregeln und Maskenpflicht – Kontrolle je nach Standortkonzept.