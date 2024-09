Deutscher Autogipfel: Keine neue Förderung für E-Autos

VW meldete im ersten Halbjahr 14 Prozent weniger Überschuss, bei BMW ging es um fast 15 Prozent nach unten, bei Mercedes-Benz um fast 16 Prozent. Bei VW wackeln Tausende der 120.000 Arbeitsplätze in Deutschland; laut Experten kann auch die Schließung von Werken wie in Emden und Osnabrück nicht ausgeschlossen werden.

Die deutsche Autoindustrie steckt in einer veritablen Krise. Die Hersteller kämpfen mit schwachen Absatzzahlen und hohen Kosten für die Transformation in Richtung E-Antriebe. Das lässt die Gewinne schrumpfen.

Große Übereinstimmung habe es laut Habeck beim Thema Ausbau der Ladeinfrastruktur gegeben. „Deutschland steht ganz gut da, aber es heißt nicht, dass es nicht noch besser werden kann“, sagt der Minister. Er verweist darauf, dass im deutschen Bundestag ein Gesetz liegt, „dass an jeder Tankstelle künftig auch eine Ladesäule gebaut werden muss – oder in einem nahen Umkreis.“ Ausdrücklicher Wunsch der Autobauer sei nämlich, dass noch mehr Ladepunkte in Deutschland errichtet werden.

Revision der Grenzwerte

Im Vorfeld des Gipfels hatte die Autoindustrie gefordert, dass die von der EU geplanten schärferen Vorgaben für die CO 2 -Flottengrenzwerte, die seit 2019 bekannt sind, verschoben werden. Sie schreiben für jedes Jahr eine weitere Minderung der Emissionen vor. „Die Flottengrenzwerte sollen im Jahr 2026 einer Revision unterzogen werden. Es war aber der Wunsch der Runde, sich dafür einzusetzen, dass das bereits 2025 passiert“, sagte Habeck. „Dem will ich gerne folgen. Das ist aber ein europäisches Programm. Ich kann nicht versprechen, dass das, was wir hier vorschlagen, auch gehört wird. Wir haben uns in der Verkehrspolitik nicht gerade mit Ruhm bekleckert.“ So habe sich Deutschland bei seinem umstrittenen Vorstoß für den Einsatz von eFuels in Europa keine Freunde gemacht.