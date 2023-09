Deutsche Autobauer fürchten Konkurrenz bei Elektroautos aus China nicht

Doppelter Preis?

Auch der chinesische E-Autobauer Xpeng will in Kürze in Deutschland an den Start gehen. Nach einigen nordeuropäischen Märkten sollen die Modelle 2024 auch im Nachbarland verkauft werden. VW ist an Xpeng mit fünf Prozent beteiligt. VW-Chef Blume fürchtet die chinesische Konkurrenz angeblich nicht. „Wir haben riesige Chancen und wissen, wie man Autos baut“, sagte Blume. Auch können die Chinesen ihre Kfz in Europa nicht zu denselben Preisen anbieten wie in China. Sie müssen nämlich Zölle, Logistikkosten und Kosten für das Händlernetz berappen.