Deutlicher Anstieg bei Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in Österreich

Meldeverstöße nach dem Arbeitslosengesetz

Zugenommen haben weiters die Meldeverstöße nach dem Arbeitslosengesetz. Nach 116 im Vorjahreszeitraum verzeichneten die Beamten heuer 165. So verweist das Ministerium auf das Sicherheitspersonal von Konzerten in Oberösterreich. Bei einer ersten Kontrolle im Juni wurden 8 Betriebe und 50 Angestellte - davon 24 Ausländer - überprüft. Fast die Hälfte der kontrollierten Personen gab an, Leistungen wie Arbeitslosengeld, Grundversorgung oder der Mindestsicherung/Sozialhilfe zu beziehen. Bei weiteren Kontrollen wurden 34 Betriebe und 185 Arbeitnehmer überprüft. Davon gaben 47 Personen an, verschiedene Sozialleistungen zu beziehen. Obwohl die Ermittlungen derzeit noch im Laufen seien, liege laut dem Finanzministerium der Verdacht nahe, dass es zu massiven Verstößen gekommen ist. Aber auch in puncto Gewerbeordnung und Registrierkassenpflicht stellte die Finanzpolizei Verstöße fest.