Der Privatkonkurs von Ex-Finanzminister Karl‑Heinz Grasser spitzt sich zu

Am Dienstag, dem 14. April 2026, richtet sich der Blick der österreichischen Justizöffentlichkeit auf einen vergleichsweise kleinen Gerichtssaal: das Bezirksgericht Kitzbühel. Dort findet eine Prüfungstagsatzung statt, die über den weiteren Verlauf eines der prominentesten Privatinsolvenzverfahren der Republik entscheiden könnte – jenes des ehemaligen Finanzministers Karl‑Heinz Grasser. Was auf den ersten Blick wie ein formaler Verfahrensschritt wirkt, ist in Wahrheit ein neuralgischer Punkt eines Insolvenzverfahrens, dessen Dimensionen selbst für erfahrene Gläubigerschützer außergewöhnlich sind. Mehr als 35,6 Millionen Euro an Forderungen wurden laut KSV1870 und Creditreform angemeldet, rund 23,1 Millionen davon gelten nach Einschätzung des Insolvenzverwalters als berechtigt. Die Republik Österreich ist Hauptgläubigerin – und damit der entscheidende Machtfaktor im Verfahren.

Acht Gläubiger, ein Schuldner – und Millionenbeträge Acht Gläubiger haben ihre Ansprüche fristgerecht beim Gericht angemeldet. Die schiere Höhe der Forderungen macht deutlich, dass es sich bei der Insolvenz Grassers nicht um einen klassischen Fall privater Überschuldung handelt, sondern um die finanzielle Aufarbeitung eines politischen und strafrechtlichen Großverfahrens mit jahrzehntelanger Vorgeschichte. Allein die Republik Österreich macht Forderungen von über 23 Millionen Euro geltend. Davon entfallen mehr als 12,9 Millionen Euro auf Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit dem BUWOG‑Komplex – jenem Privatisierungsverfahren, das Grasser nachhaltig zum Symbol politischer Korruption in Österreich gemacht hat. Weitere 10,1 Millionen Euro betreffen Abgabenforderungen der Finanzverwaltung. Der Innsbrucker Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Herbert Matzunski, hält diese Forderungen nach eingehender Prüfung für voll berechtigt. Damit steht bereits vor Beginn der Tagsatzung fest: Der überwiegende Teil der angemeldeten Verbindlichkeiten dürfte tatsächlich festgestellt werden.

Doppelt angemeldet – ein Millionenstreit kündigt sich an Doch nicht alle Forderungen werden widerspruchslos anerkannt. Nach Informationen des KSV1870 geht der Insolvenzverwalter davon aus, dass zumindest ein Anspruch in Millionenhöhe doppelt angemeldet wurde. Diese Forderung wird bestritten werden – mit potenziell weitreichenden Folgen für die betroffenen Gläubiger. Denn wer in der Prüfungstagsatzung scheitert, muss den Anspruch in einem separaten Zivilprozess gegen die Insolvenzmasse feststellen lassen. Ein solches Verfahren ist teuer, riskant und wirtschaftlich oft wenig attraktiv: Die Prozesskosten bemessen sich am gesamten Forderungsbetrag, während im Erfolgsfall lediglich die Insolvenzquote winkt – eine Quote, die nach derzeitiger Einschätzung im unteren einstelligen Prozentbereich liegen dürfte.

200.000 Euro Masse – ein Tropfen auf den heißen Stein Der Blick auf die bislang sichergestellte Insolvenzmasse verdeutlicht die Schieflage zwischen Forderungen und Vermögen. Rund 200.000 Euro konnte der Insolvenzverwalter bisher für die allgemeine Masse lukrieren. Etwa 40.000 Euro stammen aus der Auflösung einer Lebensversicherung, weitere 25.000 Euro aus dem Verkauf einer hochwertigen Uhr. Besonders ins Gewicht fällt die Aufhebung der Beschlagnahme eines Bankguthabens, aus dem mehr als 150.000 Euro in die Masse flossen. Doch gemessen an anerkannten Verbindlichkeiten von über 23 Millionen Euro ist dieser Betrag kaum mehr als symbolisch.

Liechtenstein als möglicher Wendepunkt Für neue Dynamik im Verfahren sorgen Konten in Liechtenstein, die unter Umständen Karl‑Heinz Grasser zuzurechnen sind. Der Insolvenzverwalter bemüht sich derzeit intensiv darum, diese Guthaben für die Gläubiger verfügbar zu machen. Noch scheitert eine Auszahlung an einem gerichtlichen Verfügungsverbot. Hintergrund ist ein in Liechtenstein anhängiges Strafverfahren wegen Verdachts der Geldwäscherei. Erst wenn diese Sperre aufgehoben wird, könnte es zu einem erheblichen Massezufluss kommen. „Wir sprechen von mehreren hunderttausend Euro“, erklärt Klaus Schaller vom KSV1870. Für die Gläubiger wäre dies ein wesentlicher, wenn auch keineswegs rettender Beitrag zur Quote.

Zahlungsplan oder Abschöpfung – Grassers letzter Ausweg Parallel zur Vermögensverwertung verfolgt Karl‑Heinz Grasser ein klares Ziel: die Entschuldung. Um diese zu erreichen, hat er den Gläubigern einen Zahlungsplan angeboten. Neben der ohnehin aus der Masse zu erwartenden Quote stellt Grasser zusätzliche drei Prozent in Aussicht. Diese rund 700.000 Euro sollen von dritten Personen aufgebracht werden und könnten rasch an die Gläubiger fließen. Doch der Plan hat einen Haken – einen entscheidenden.

Die Republik als Zünglein an der Waage Ohne die Zustimmung der Republik Österreich ist der Zahlungsplan zum Scheitern verurteilt. Und genau diese Zustimmung gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Grund liegt im österreichischen Insolvenzrecht: Schadenersatzansprüche aus dem BUWOG‑Komplex in Höhe von 12,9 Millionen Euro wären bei Ablehnung des Zahlungsplans grundsätzlich nicht restschuldbefreiungsfähig. Selbst nach einem mehrjährigen Abschöpfungsverfahren könnte die Republik diese Forderung weiter betreiben – bis zur Verjährung nach 30 Jahren. Für Grasser bedeutet das: Selbst wenn er im Abschöpfungsverfahren rund 10,2 Millionen Euro regulieren kann, bliebe ihm ein massiver Schuldenrest. Eine echte finanzielle „Rehabilitation“ wäre damit ausgeschlossen.