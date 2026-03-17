Bittere Pleite einer ambitionierten Schlosserei

Dieses traditionsreiche Familienunternehmen blickt auf eine mehr als 120-jährige Geschichte zurück. Seine Ursprünge gehen auf einen Betrieb als Hufschmied zurück, so Creditreform. Die Karl Lang & Sohn Metallbautechnik GmbH mit Sitz in Welten, Bezirk Jennersdorf, hat am Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Verfahren wurde laut AKV bereits eröffnet. 20 Mitarbeiter sind betroffen. Die Löhne und Gehälter seien teilweise seit Dezember 2025 ausstehend.

„Das Produktportfolio umfasst eine Vielzahl von hochwertigen Metall- und Glaselementen, darunter Zäune, Geländer, Treppen, Fassaden und Portale“, heißt es weiters. „In der Schlosserei in Welten werden Portale, Blumentröge, Balkone, Treppen, Geländer, Zäune sowie komplexe Alu-Portalkonstruktionen, Alu-Fassadenkonstruktionen, Verglasungsarbeiten, Schiebe- und Falttürenelemente geplant und gebaut.“