Millionenpleite eines bekannten Maschinenbauers

„Gabriele und Peter Paul Payr starteten 1998 als Unternehmer. In den Jahren danach wuchs die Mitarbeiterzahl kontinuierlich und erreichte 2007 den Stand von 20. Als Folge umfangreicher Engineering-Projekte und dem Aufbau der PAYR Production, ist die Mitarbeiteranzahl weitergewachsen – derzeit werden 70 Mitarbeitende beschäftigt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Seit 20 Jahren lebt Peter Paul Payr seine Vision von „Wir sind PAYR!“ vor. Ein umfangreiches Investitions- und Organisationsentwicklungsprojekt trägt jetzt dazu bei, Wachstum für das Unternehmen sicherzustellen und Zuversicht für die Zukunft zu entwickeln. Denn „Lösung durch Technik“ kann nur im Team gelingen!“

Und weiters heißt es: „Um die Projekte und Aufträge unserer Kunden in bester Qualität und Termintreue abzuwickeln, haben wir unsere Organisation auf die Erfordernisse angepasst und die Aufgaben den Sparten zugeordnet. Die Spartenleiter unterstützen die Geschäftsführung und stehen jederzeit gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung!“

Über das Vermögen der Unternehmen der PAYR-Gruppe (PAYR Group GmbH, PAYR Construction GmbH, PAYR Production GmbH und Payr Engineering GmbH) mit Sitz in Patergassen wurden heute am Landesgericht Klagenfurt Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Iris Scharitzer von Creditreform dem KURIER. 51 Mitarbeiter sind laut AKV und KSV1870 betroffen.

Die Unternehmensgruppe sei auf Maschinen- und Sondermaschinenbau spezialisiert. Der Fokus liege auf der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung individueller Anlagenlösungen – von Prototypen bis hin zu vollautomatisierten Systemen.