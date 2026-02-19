Brisante Millionenpleite eines bekannten Business Centers

„Die Gläubigerliste kann jedoch nicht endfällig geführt werden, da einer der Computer, auf welchem wichtige Dokumente und Informationen zur Konzerngesellschaft gespeichert waren, von einem ehemaligen Organ welcher auch als Beschuldigter zu angeführter Geschäftszahl 8 St 11/24b geführt wird, nach seiner Entlassung aus der U-Haft entwendet wurde“, wird im Insolvenzantrag behauptet. Die Rede ist laut Creditreform von der Green Business Center Linz GmbH mit Sitz in Linz, eine Tochter der umstrittenen Liechtensteiner Finanzgruppe Green Finanz Group AG. Gegen mehrere ehemalige Macher der Green Finanz Gruppe ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen Verdachts der Untreue und betrügerischer Krida. Drei Beschuldigte waren eineinhalb Monate in U-Haft und wurden kürzlich enthaftet. Sie bestreiten die Vorwürfe.

Der Hintergrund „Die wirtschaftliche Lage der Antragstellerin wurde maßgeblich negativ durch die gegen die Gesellschafterin gerichtete Hausdurchsuchung im Dezember 2024 zur Geschäftszahl 8 St 11/24b beeinflusst“, heißt es im Antrag. „Die damit verbundenen Medienberichte erschwerten es der Antragstellerin weiterhin in ihrem Geschäftsfeld tätig zu sein und führten zu einer schlechten Auftragslage.“

Die Insolvenzursachen „Der Antragstellerin droht insbesondere aufgrund der Nichtbegleichung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, weshalb der nunmehrige Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens gestellt wird“, so das Unternehmen.

Schulden und Vermögen Die Verbindlichkeiten wurden in der Bilanz 2024 mit rund 27,37 Millionen Euro beziffert, der Bilanzverlust mit 2,92 Millionen Euro. Die Sachanlagen werden mit 31,17 Millionen Euro beziffert. Die offenen Forderungen wurden mit 116.000 Euro beziffert.