Bittere Pleite eines bekannten Fisch-Restaurants

„Unsere Speisekarte ist eine Huldigung an die Vielfalt des Meeres. Von saftigen Branzinofilets über zarte Garnelen bis hin zu exotischem Oktopus - Jedes Gericht ist eine Kombination aus kreativen Aromen. Unsere umfangreiche Weinkarte bietet eine breite Palette von Rotweinen, Weißweinen und Champagnern aus renommierten Weinregionen der Welt. Sommelier Deniz Takan steht Ihnen gerne zur Seite, um den perfekten Wein zu Ihrer Mahlzeit zu empfehlen“, heißt es auf der Homepage. „Direkt vor unserem Restaurant haben wir einen einladenden Schanigarten eingerichtet. Hier können Sie die Freuden der frischen Luft und der sonnigen Tage genießen, während Sie unsere köstlichen Fisch- und Meeresfrüchtespezialitäten kosten. Unser Schanigarten ist ein perfekter Ort, um warme Sommertage zu zelebrieren, mit Freunden und Familie zu plaudern oder einfach nur die Umgebung zu genießen. Wir haben eine entspannte Atmosphäre geschaffen, die Sie inmitten von Grün und Blumen willkommen heißt.“

Die Rede ist von der Takan Restaurant GmbH. Sie betreibt ein Fisch-Restaurant in der Haizingergasse in Wien-Währing sowie einen Marktstand für Meeres-Delikatessen am Kutschkermarkt. Sie hat laut Creditreform einen Konkursantrag gestellt. 11 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Speisekarte kann sich sehen lassen: Austern, Jakobsmuscheln, Thunfisch-Steaks, Langusten- und Hummerschwänze, Weisser Heilbut vom Grill und dazu gibt es Champagner von Pol Roger glasweise.

Die Insolvenzursachen „Die Probleme haben mit dem Wechsel des Marktstandes begonnen. Dieser neue Stand konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Dadurch kam es zu Umsatzrückgängen, insbesondere auch beim Verkauf von Lebensmitteln“, heißt es im Konkursantrag. „Dies konnte lange Zeit mit dem zweiten Restaurantbetrieb aufgefangen werden. Auch dort ist die Lage jedoch nicht mehr so stabil, sodann die Zahlungsunfähigkeit einzugestehen ist.“ Nachsatz: „Gespräche mit Investoren führten zu keinem Ergebnis.“

Schulden und Vermögen Laut Creditreform liegen dazu noch keine aktuellen Zahlen vor. Bereits in der zuletzt eingereichten Bilanz 2022/2023 wurden die Verbindlichkeiten mit 505.795 Euro beziffert, der Bilanzverlust betrug 24.100 Euro.