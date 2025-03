Saftige Pleite eines bekannten Take Aways

„Zart gebratene Steakhüfte mit karamellisierten Zwiebeln, Champignons, rotem Zwiebelsalat, Cheddar & hausgemachter Mayo, 12 Stunden geschmortes Pulled Pork mit cremigem Coleslaw, rotem Zwiebelsalat & hausgemachter Mayo“ oder „Gebratene Hühnerbrust mit mariniertem Salat, Tomaten, Parmesan & hausgemachter Mayo“. Die Sandwiches des Grazer Take Aways Hungry Heart waren lange der große Renner.

Nun musste die Betreiberin, die Hungry Heart GmbH, mit Sitz in Graz den Weg zum Insolvenzgericht antreten. Sie hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren beantragt und bietet den Gläubigern 20 Prozent Quote. Sie betrieb in Graz, Albrechtgasse 4, die Bar „The Thursty Heart, in Gratkorn das Restaurant „The Hungry Heart“ und in Graz, Mariahilferstraße 23, das Take Away, einen reinen Imbissbetrieb, ebenfalls mit der Bezeichnung „The Hungry Heart“.