Anlegerkrimi Sun Contracting: „Die Firma wurde ausgeraubt“

Der mutmaßliche Anlagebetrugsfall um die Green Finance/Sun Contracting-Gruppe zieht weite Kreise. Wie der KURIER berichtete, soll die Unternehmensgruppe zumindest bis 2023 rund 150 Millionen Euro bei Kleinanlegern in Form von hochriskanten Nachrang-Darlehen eingesammelt haben, aber davon für 50 Millionen Euro Vertriebsprovisionen abgezwackt haben. Am Mittwoch wurde über die Ex-Zampanos Christian S., Martin H. und Michael K. die U-Haft verhängt.

Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, sich über dubiose Deals mit Sun-Contracting-Aktien unrechtmäßig bereichert zu haben. Bei diesem ersten Vorwurf geht es um knapp sechs Millionen Euro Schaden. Die Sun Contracting AG in Liechtenstein und ihre Österreich-Töchter schlitterten im November in den Konkurs.

Wie aus der Zeugenvernehmung eines früheren Mitarbeiters hervorgeht, hat ein Kollege behauptet, dass die Firma „ausgeraubt worden sei“, weil eine Ein-Euro-Firma an die Sun Contracting verkauft worden sei, das verhaftete Trio dabei aber ohne entsprechende Gegenleistung sechs Millionen Euro eingestreift haben soll. Dem Vernehmen nach werden die Vorwürfe bestritten. Johannes Zink, der renommierte Strafverteidiger von Christian S., sagte zum KURIER: "Die Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage."