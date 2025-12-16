Millionenpleite eines alteingesessenen Dachdecker- und Bauspenglerbetriebs

„Die Insolvenzursachen der jetzt vorliegenden Insolvenz gehen auf Umsatzschwankung im größeren Zusammenhang der Krise der Baubranche zurück. Wenngleich die Umsätze sich zuletzt erholten konnten die steigenden Kosten im Energie- und Personalbereich dennoch nicht nachhaltig gedeckt werden. Auslöser der Insolvenz war eine Gesetzesänderung, die rückwirkend eine zusätzliche Beitragspflicht zu Gunsten der Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) einführte und auf Grund von Vorschreibungsunsicherheiten zu Nachverrechnungen führte“, zitiert Creditreform aus dem Insolvenzantrag.

Die Rede ist von der Schöpf Traismauer GmbH und Co KG mit Sitz in Traismauer, NÖ. Sie hat am Landesgericht Str. Pölten die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. 35 Mitarbeiter sind laut Creditreform von der Pleite betroffen. Auch die Gesellschafterin Schöpf Traismauer GmbH wird ein Insolvenzverfahren beantragen.

„Bei der Schöpf Traismauer GmbH und Co KG handelt es sich um einen jahrzehntelang in unterschiedlichen Rechtsformen tätigen Familienbetrieb, der im Ba- und Baunebengewerbe Dachdecker- und Bauspenglerdienstleistungen erbringt“, heißt es weiters.