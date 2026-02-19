Millionenpleite eines ambitionierten Abbruch-Unternehmens

„Seit mehr als 3 Jahrzehnten sind unsere Eigentümer Firma Pongratz Bau GmbH und GF Anton Grübler im Bereich Abbruch tätig. Bis 2016 unter dem Namen „Pongratz Spezialabbruch“ wurden unsere Auftraggeber stets zufrieden gestellt. Aufgrund der stark steigenden Auftragslage & um noch besser auf Kundenwünsche eingehen zu können wurde die Fa. demolit Abbruch GmbH ins Leben gerufen und steht seither für professionelle Arbeit im Sinne der AuftraggeberIn & Kunden“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Die Demolit Abbruch GmbH ist ihr verlässlicher Partner für Abbruch & Entkernungen. Bei uns erhalten Sie das Komplettpaket zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Zusätzlich können wir mit unseren Partnerfirmen Ihre weiteren Wünsche für Sie erfüllen.“

Über das Vermögen der Demolit-Abbruch GmbH mit Sitz in Heiligenkreuz am Waasen, FN 446853m, wurde am Donnerstag am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Unternehmensgegenstand ist der Abbruch von Gebäuden und Gebäudeteilen sowie damit zusammenhängende Recyclingarbeiten. 24 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.