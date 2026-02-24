Saftige Pleite eines berühmten Weinguts

„Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, ein bayrischer Weinenthusiast, der sein Herz an die Steiermark verlor. Der Anblick der Hügel samt ihren schwindelnd-steilen Rebzeilen fesselte ihn. Die würzig-duftende Luft der hoch liegenden Mischwälder erfüllte ihn mit Lebensfreude. Die Ruhe und das Selbstverständnis der Steirer lockten Ihn zu bleiben. Und so blieb er! Der Rest ist Geschichte. Und der Genuss hier, Liebe auf den ersten Blick!“, heißt es auf der Homepage. „Der Münchner Hans Kilger begleitet und berät als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sehr erfolgreich Unternehmen. Aber der passionierte Genießer und Naturfreund trägt schon lange eigene Ideen von nachhaltiger, naturnaher Landwirtschaft und exzellenten Lebensmitteln im Kopf, die er nun mit Begeisterung realisieren lässt.“

Und weiters heißt es: „2015 gründet er in der Weststeiermark das Weingut Domaines Kilger. 2017 folgt im Südburgenland das Weingut Schiefer & Domaines Kilger mit Ausnahmewinzer Uwe Schiefer. Ausgedehnte Landgüter in Siebenbürgen und der Steiermark, auf denen für die Bisons, Wasserbüffel und andere Edelfleischrassen gezüchtet werden, die die Genusswelt der Domaines Kilger abrunden.“