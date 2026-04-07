Millionenpleite einer Herstellerin von Geschenkkisten aus Holz
„Trotz der eingeleiteten Reorganisationsmaßnahmen war keine positive Entwicklung zu verzeichnen. Aufgrund der vorliegenden Zahlen konnte keine positive Fortführungsprognose erstellt werden. Zudem fehlen die erforderlichen Mittel für eine Fortführung durch den Masseverwalter. Der Unternehmensschließung wurde bereits zugestimmt“, so der AKV.
Über das Vermögen der KF – Holz Kaltenegger GmbH, FN429355f, mit Sitz in Moosdorf wurde am Landesgericht Ried im Innkreis ein Konkursverfahren eröffnet. 25 Mitarbeiter sind laut KSV1870 von der Pleite betroffen.
Der Geschäftsgegenstand
Das Unternehmen verfügt über Gewerbeberechtigungen für die Erzeugung von Kisten und sonstigen Verpackungen aus Holz, für den Betrieb eines Sägewerks und für eine Tischlerei. eingeschränkt auf Montage- und Ergänzungsarbeiten
„Der Unternehmensgegenstand umfasst die Herstellung von Holzwaren, vor allem Holzkisten, Holzkassetten, Holzkoffern, Holztruhen sowie Werbemitteln aus Holz“, so der AKV.
Schulden und Vermögen
Die Verbindlichkeiten werden mit rund 2,5 Millionen Euro beziffert, die Aktiva mit zumindest 220.000 Euro. Eine Liegenschaft ist mit Pfandrechten belastet.
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