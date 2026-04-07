Millionenpleite einer Herstellerin von Geschenkkisten aus Holz

„Trotz der eingeleiteten Reorganisationsmaßnahmen war keine positive Entwicklung zu verzeichnen. Aufgrund der vorliegenden Zahlen konnte keine positive Fortführungsprognose erstellt werden. Zudem fehlen die erforderlichen Mittel für eine Fortführung durch den Masseverwalter. Der Unternehmensschließung wurde bereits zugestimmt“, so der AKV.

Über das Vermögen der KF – Holz Kaltenegger GmbH, FN429355f, mit Sitz in Moosdorf wurde am Landesgericht Ried im Innkreis ein Konkursverfahren eröffnet. 25 Mitarbeiter sind laut KSV1870 von der Pleite betroffen.