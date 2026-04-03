Bittere Pleite einer bekannten Café Konditorei
„Willkommen in der Café Konditorei Lehner – einem Familienbetrieb seit 1929, betrieben in der vierten Generation. Im Lehner steht das traditionelle Handwerk und die Nähe zu unseren Gästen im Vordergrund“, heißt es auf der Homepage. "Bei uns erwarten Sie täglich frische Backwaren aus eigener Erzeugung – beste Qualität, Liebe zum Detail und ausgewählte Zutaten machen die Mehlspeisen so einzigartig. Sie erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Café Konditorei Lehner!“
Die „Cafe Lehner“ Betriebs GmbH mit Sitz in Baden hat laut Creditreform am Landesgericht Wiener Neustadt den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das Unternehmen betreibt die Café Konditorei Lehner in Baden. Diese hat aufgrund von Umbauarbeiten vor dem Lokal per 31. März 2026 ihren Betrieb eingestellt.
Der Hintergrund
„Das Unternehmen verweist darauf, dass es nach wesentlichen Investitionen in die Modernisierung des Betriebs unter den schwierigen Umständen der letzten Jahre gelitten hätte. Während der Umbauarbeiten wäre ein kostendeckender Betrieb nicht möglich. Eine Schließung und Wiedereröffnung nach Ende der Umbauarbeiten sei nach dem kürzlichen Scheitern von Finanzierungsbemühungen nicht darstellbar“, so Creditreform.
Die Schulden
Die Verbindlichkeiten werden mit 400.000 Euro beziffert.
Keine Zukunft
Eine Wiedereröffnung des Unternehmens im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist nicht beabsichtigt, heißt es weiters.
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