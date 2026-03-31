Bittere Pleite einer sehr bekannten Vinothek

Als Betreiber der Vinatrium Gebietsvinothek sowie des Vinatrium Winzerkellers, beide in der Hauptstraße 55 in Deutschkreutz angesiedelt, übernimmt der Verein laut eigenen Angaben eine Schlüsselrolle an der Schnittstelle zwischen Weinproduktion, Tourismus und regionaler Wertschöpfung.

Das Mittelburgenland, international bekannt als Blaufränkisch-Land, steht vor der Herausforderung, seine hohe qualitative Kompetenz auch wirtschaftlich nachhaltig abzusichern, und genau hier setzte die Arbeit des Vinothek-Vereins strategisch an.

Die Vinatrium Gebietsvinothek fungiert als gemeinsame Bühne für zahlreiche Winzerinnen und Winzer der Region und ermöglicht eine gebündelte Präsentation der Weine gegenüber Konsumenten, Sommeliers, Händlern und Touristen aus dem In- und Ausland.