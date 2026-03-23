Bittere Pleite eines bekannten 3-Hauben-Restaurants

„Herzhaft, authentisch, einfach gut – das ist die Wirtshauskultur im Wirtshaus am Ratschen. In unserer gemütlichen Wirtstube servieren wir traditionell burgenländische Klassiker mit modernem Twist, mit frischen, regionalen Zutaten und viel Liebe zubereitet“, heißt es auf der Homepage. „Freuen Sie sich auf wöchentlich wechselnde Menüs, die die vielfältige Küche des burgenländischen Raums widerspiegeln: Starten Sie mit einer kräftigen Suppe oder einem knackigen Salat und lassen Sie sich danach von einem saftigen Schweinsbraten aus dem Ofen, einem würzigen Paprikahendl oder herzhaften Käsespätzle verwöhnen.“

Über das Vermögen der Ratschens Restaurant & Wohnthek GmbH mit Sitz Am Ratschen 5 in 7474 Deutsch-Schützen wurde am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Das berichten der KSV1870 und Creditreform. Betrieben wird ein 3-Hauben-Restaurant samt Unterkünften. Ein Mitarbeiter ist von der Pleite betroffen.

„Die Schuldnerin ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Domaines Kilger GmbH & Co KG, über deren Vermögen am 23. Februar 2026 ein Konkursverfahren am LGZ Graz eröffnet wurde.