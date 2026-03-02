Bittere Pleite eines ambitionierten Reinigungsunternehmens

„Ursache der Insolvenz liegt im gleichzeitigen Verlust mehrerer Großkunden, einen zu spät umgesetzten Personalabbau und anhaltenden Liquiditätsengpässen, ausgelöst durch laufende Exekutionen. Trotz Maßnahmen wie Factoring und Kostenreduktion – etwa im administrativen Bereich, bei Dienstnehmerwohnungen und im Fuhrpark – konnten die finanziellen Probleme nicht aufgefangen werden“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag. 2Zusätzlich fiel einer der beiden Geschäftsführer ab Mitte 2025 krankheitsbedingt weitgehend aus, wodurch die operative und strategische Führung massiv geschwächt wurde.“

Die Rede ist von der Reset Gruppe GmbH, FN530507h mit Sitz in Reinbach. Über ihr Vermögen wurde am Montag Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Salzburg eröffnet wurde. 33 Mitarbeiter sind betroffen.