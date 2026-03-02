Bittere Pleite eines bekannten Gasthauses, das seit dem Jahr 1270 besteht
„Das Gasthaus „Zum Schiefen Apfelbaum“ erhebt stolz den Anspruch, das älteste Gasthaus der Landeshauptstadt zu sein“, heißt es auf der Homepage. „Bereits seit dem Jahr 1270 besteht dieses traditionsreiche Wirtshaus und empfängt seine Gäste mit herzlicher Gastlichkeit. Wir setzen an uns die höchsten Ansprüche, unseren Gästen authentische österreichische Hausmannskost zu bieten."
Über das Vermögen der MW Gastro GmbH mit Sitz in Linz wurde heute, Montag, am Landesgericht aufgrund eines Eigenantrages das Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigt Stefan Weber vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. 16 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.
Der Hintergrund
Das Unternehmen betreibt den „Lunzerwirt“ und das Gasthaus „Zum schiefen Apfelbaum“ in Linz. „Die Insolvenzursachen liegen darin, dass die Umsätze der Schuldnerin beim „Lunzerwirt“ massiv eingebrochen sind, wobei die bestehende Betriebspflicht zu erheblichen Personalkosten geführt hat. Außerdem wurde ein lukrativer Cateringauftrag an einem Linzer Schiff aufgelöst“, so Creditreform.
Die Schulden
Die Passiva betragen 171.944,61 Euro.
Keine Zukunft
Das Unternehmen wird nicht fortgeführt.
