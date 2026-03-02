Wirtschaft

Bittere Pleite eines bekannten Gasthauses, das seit dem Jahr 1270 besteht

Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden, so Creditreform.
Kid Möchel und Dominik Schreiber
02.03.2026, 12:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rehragout mit Spätzle (Symbolfoto).

„Das Gasthaus „Zum Schiefen Apfelbaum“ erhebt stolz den Anspruch, das älteste Gasthaus der Landeshauptstadt zu sein“, heißt es auf der Homepage. „Bereits seit dem Jahr 1270 besteht dieses traditionsreiche Wirtshaus und empfängt seine Gäste mit herzlicher Gastlichkeit. Wir setzen an uns die höchsten Ansprüche, unseren Gästen authentische österreichische Hausmannskost zu bieten." 

Über das Vermögen der MW Gastro GmbH mit Sitz in Linz wurde heute, Montag, am Landesgericht aufgrund eines Eigenantrages das Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigt Stefan Weber vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. 16 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Der Hintergrund

Das Unternehmen betreibt den „Lunzerwirt“ und das Gasthaus „Zum schiefen Apfelbaum“ in Linz. „Die Insolvenzursachen liegen darin, dass die Umsätze der Schuldnerin beim „Lunzerwirt“ massiv eingebrochen sind, wobei die bestehende Betriebspflicht zu erheblichen Personalkosten geführt hat. Außerdem wurde ein lukrativer Cateringauftrag an einem Linzer Schiff aufgelöst“, so Creditreform.

Die Schulden

Die Passiva betragen 171.944,61 Euro. 

Keine Zukunft

Das Unternehmen wird nicht fortgeführt.

Insolvenz Wirtschaft Linz Österreich
kurier.at  | 

Kommentare