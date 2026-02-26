Bittere Pleite eines bekannten Schlosses in der Südoststeiermark

„Das Schloss Hantberg ist ein Ort, wo Geschichte und Zukunft sich in perfekter Harmonie vereinen. Inmitten der malerischen Landschaft der Südoststeiermark gelegen, öffnet dieses majestätische Schloss seine Pforten für unvergessliche Momente. Ob Sie den Bund fürs Leben schließen, ein spektakuläres Event planen oder eine einzigartige Kulisse für Ihre Filmproduktion suchen – Schloss Hantberg bietet den idealen Rahmen für jede Gelegenheit“, heißt es auf der Homepage. "Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt dieses historischen Juwels, das durch die Green Finance Gruppe zu einem exklusiven Green Academy Resort entwickelt wurde. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Schloss Hantberg zu bieten hat, und lassen Sie sich von der atemberaubenden Architektur, den üppigen Gärten und dem individuellen Service verzaubern. Wir laden Sie ein, Schloss Hantberg zu erleben – wo Träume Wirklichkeit werden."

Die Rede ist von der Green Castle Hantberg GmbH, FN 182670h mit Sitz in in Johnsdorf-Brunn. Über ihr Vermögen ist heute, Donnerstag, am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Der Unternehmensgegenstand ist der Besitz, der Betrieb, die Entwicklung und die Vermietung des Schlosses Hantberg inklusive der umliegenden Liegenschaften. Das Schloss Hantberg liegt in Johnsdorf-Brunn in der Südoststeiermark.