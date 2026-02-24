Bittere Pleite eines bekannten Restaurants und einer Bar

„Das Unternehmen soll geschrumpft vorbetrieben werden. Es soll laut Eigenantrag eine Anpassung des Betriebskonzeptes erfolgen, sodass zukünftig im zu sanierenden Teilbetrieb „krypt“ insbesondere auch ein reicheres Angebot an alkoholfreien Drinks und Bar-Food angeboten werden wird“, so Creditreform. „Die Fortführung ist durch Eventbuchungen gesichert. Die Fahrnisse des Teilbetriebes „Creo“ sollen verwertet werden und die Erlöse sollen teilweise die Sanierung ermöglichen.“

Die CAT Bar GmbH mit Sitz in Wien hat heute, Dienstag, einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien eingebracht. Das bestätigt Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. 11 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.