Wirtschaft

Millionenpleite eines ambitionierten Metallbauers

Das Unternehmen ist auf die Fertigung von Fenstern, Türen, Geländern, Fassaden, Dächern, Sonnenschutz, Balkonen und Lifteinhausungen spezialisiert.
Kid Möchel und Dominik Schreiber
Vor 3 Minuten

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Stempel "Insolvenz" auf Papier

„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird von der Krobath Metallbau GmbH auf die allgemeine Immobilien- und Baukrisezurückgeführt. Insbesondere durch die im Metallgewerbe gestiegenen Personalkosten konnte dem starken Preis- und Konkurrenzdruck im Baugewerbe nicht mehr Stand gehalten werden, so dass das Unternehmen nunmehr eingesteht nicht mehr über ausreichende Liquidität zu verfügen. Trotz in den letzten drei Jahren gestiegenen Umsatzerlösen sind die Jahresüberschüsse kontinuierlich gesunken“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag. „Ein wesentlicher Forderungsausfall führte dazu, dass das Unternehmen nunmehr nicht mehr über ausreichende Reserven verfügt und den gegenständlichen Konkursantrag stellen musste." 

Über das Vermögen der Krobath Metallbau Gesellschaft mbH (FN 229286k) mit Sitz in Graz wurde am Mittwoch am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet.

Bittere Pleite eines ambitionierten Gasthauses

Der Hintergrund

Das Unternehmen wurde laut AKV im Jahr 2002 gegründet und beschäftigte zuletzt 23 Mitarbeiter. Es ist auf die Fertigung von Fenstern, Türen, Geländern, Fassaden, Dächern, Sonnenschutz, Balkonen und Lifteinhausungen, für Privat- und Gewerbeobjekte spezialisiert. Die Produktpalette umfasst ebenfalls Pergolen, Edelstahlpools und auch Outdoormöbel. 

Über das Vermögen der Insolvenzschuldnerin war bereits 2017 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für ZRS Graz anhängig, welches im Juni 2017 mit dem Abschluss eines Sanierungsplans endete.“

Millionenpleite eines ambitionierten Immobilienentwicklers

Schulden und Vermögen

Die Schulden bei rund 100 Gläubigern werden mit 1,486 Millionen Euro beziffert, die Aktiva haben einen Liquidationswert in Höhe von 1,05 Millionen Euro

Bittere Pleite eines bekannten Energieberaters

Keine Zukunft

„Das Unternehmen hat keinen Antrag auf Sanierung eingebracht, da dieses eingesteht, dass der operative Betrieb mangels Liquidität nicht mehr möglich ist“, heißt es weiters. „Der Masseverwalter wird nunmehr die Aufgabe haben die Krobath Metallbau GesellschaftmbH zu schließen und das vorhandene Vermögen der Gesellschaft bestmöglich zum Vorteil der betroffenen Gläubiger zu verwerten.“

Mehr zum Thema

Insolvenz Wirtschaft Graz
kurier.at  | 

Kommentare