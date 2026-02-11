Millionenpleite eines ambitionierten Metallbauers

„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird von der Krobath Metallbau GmbH auf die allgemeine Immobilien- und Baukrisezurückgeführt. Insbesondere durch die im Metallgewerbe gestiegenen Personalkosten konnte dem starken Preis- und Konkurrenzdruck im Baugewerbe nicht mehr Stand gehalten werden, so dass das Unternehmen nunmehr eingesteht nicht mehr über ausreichende Liquidität zu verfügen. Trotz in den letzten drei Jahren gestiegenen Umsatzerlösen sind die Jahresüberschüsse kontinuierlich gesunken“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag. „Ein wesentlicher Forderungsausfall führte dazu, dass das Unternehmen nunmehr nicht mehr über ausreichende Reserven verfügt und den gegenständlichen Konkursantrag stellen musste."

Über das Vermögen der Krobath Metallbau Gesellschaft mbH (FN 229286k) mit Sitz in Graz wurde am Mittwoch am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet.