Millionenpleite eines ambitionierten Metallbauers
„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird von der Krobath Metallbau GmbH auf die allgemeine Immobilien- und Baukrisezurückgeführt. Insbesondere durch die im Metallgewerbe gestiegenen Personalkosten konnte dem starken Preis- und Konkurrenzdruck im Baugewerbe nicht mehr Stand gehalten werden, so dass das Unternehmen nunmehr eingesteht nicht mehr über ausreichende Liquidität zu verfügen. Trotz in den letzten drei Jahren gestiegenen Umsatzerlösen sind die Jahresüberschüsse kontinuierlich gesunken“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag. „Ein wesentlicher Forderungsausfall führte dazu, dass das Unternehmen nunmehr nicht mehr über ausreichende Reserven verfügt und den gegenständlichen Konkursantrag stellen musste."
Über das Vermögen der Krobath Metallbau Gesellschaft mbH (FN 229286k) mit Sitz in Graz wurde am Mittwoch am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet.
Der Hintergrund
Das Unternehmen wurde laut AKV im Jahr 2002 gegründet und beschäftigte zuletzt 23 Mitarbeiter. Es ist auf die Fertigung von Fenstern, Türen, Geländern, Fassaden, Dächern, Sonnenschutz, Balkonen und Lifteinhausungen, für Privat- und Gewerbeobjekte spezialisiert. Die Produktpalette umfasst ebenfalls Pergolen, Edelstahlpools und auch Outdoormöbel.
Über das Vermögen der Insolvenzschuldnerin war bereits 2017 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für ZRS Graz anhängig, welches im Juni 2017 mit dem Abschluss eines Sanierungsplans endete.“
Schulden und Vermögen
Die Schulden bei rund 100 Gläubigern werden mit 1,486 Millionen Euro beziffert, die Aktiva haben einen Liquidationswert in Höhe von 1,05 Millionen Euro
Keine Zukunft
„Das Unternehmen hat keinen Antrag auf Sanierung eingebracht, da dieses eingesteht, dass der operative Betrieb mangels Liquidität nicht mehr möglich ist“, heißt es weiters. „Der Masseverwalter wird nunmehr die Aufgabe haben die Krobath Metallbau GesellschaftmbH zu schließen und das vorhandene Vermögen der Gesellschaft bestmöglich zum Vorteil der betroffenen Gläubiger zu verwerten.“
