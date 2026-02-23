Bittere Pleite eines bekannten Online-Shops für Hundefutter und -Spielzeug

„Unser Shop Wuff's Best wurde in Erinnerung an meine verstorbene Hündin namens Zhira gegründet. Sie war eine Beagledame, meine Seelenhündin und mein erster eigener Hund. Zu Beginn unseres gemeinsamen Weges wusste ich nicht sehr viel über Hundeernährung, oder grundsätzlich darüber, was man alles Gutes oder auch weniger Gutes für seinen treuesten Begleiter tun kann. Das betraf sowohl Futter und Nahrungsergänzung, wie auch Pflege und gemeinsames Spielen. Das sollte sich in über 13 Jahren, in denen Zhira und ich viel erlebt haben, ändern. Meine Erfahrungen und die Erkenntnisse rund um gutes Futter und wertvolle, natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die ich in dieser Zeit sammeln konnte, möchte ich nun mit euch teilen“, heißt es auf der Homepage.

Und weiters heißt es: „Unser Team besteht aus vielseitigen, motivierten und vor allem hundeliebenden Persönlichkeiten, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, Hundehaltern naturbezogene Produkte zum Wohle unserer vierbeinigen Lieblinge zur Verfügung zu stellen. In den Entwicklungsprozess unserer Produkte fließt viel Fachwissen von Veterinären, Tierheilpraktikern und Ernährungsexperten ein. Mit diesem Wissen und der engen Partnerschaft können wir Produkte auf Basis von natürlichen Rohstoffen anbieten. Dabei liegt uns nicht nur die Gesundheit unserer Hunde am Herzen, sondern wir haben auch die Natur im Blick. Nachhaltigkeit und Hundliebe gehen bei uns Hand in Hand.“