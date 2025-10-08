Bittere Pleite eines ambitionierten Restaurants

„Der »thomawirt« wurde im Jahr 987 als »Neumoar« und »Thomawirt« erstmals urkundlich erwähnt. Von 1543 bis 1969 wurde »Der Thomawirt« als Gastwirtschaft im obersteirischen Götzendorf geführt. »thomawirt« eröffnete am 15. juni 2006 in der steirischen Landeshauptstadt Graz, in der Leonhardstraße seine Pforten“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Heute vereint der »thomawirt« Kaffeehaus, Restaurant und Bar, sowie Traditionelles und Zeitgemäßes in einem Lokal und ladet Sie auf drei Etagen zum Verweilen ein.“ Und weiters heißt es: „Egal ob kleine Feiern im vertrauten Rahmen oder große Gruppen über 100 Personen – unsere Räumlichkeiten im Untergeschoss sind flexibel einzeln und gemeinsam buchbar und beeindrucken vor allem durch das charmant-rustikale Kellergewölbe.“

Die Rede ist von der TW Gastronomie GmbH mit Sitz in 8010 Graz. Sie hat laut AKV am Landesgericht für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Zehn Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Das schuldnerische Unternehmen betreibt am Standort 8010 Graz, Leonhardstraße 40-42 ein Restaurant und Bar. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet. Gesellschafterin des Unternehmens ist die Profutura Beteiligungs GmbH. „Die Ursachen der Insolvenz werden auf geändertes Kundenverhalten, gestiegene Energie-, Personal- und Warenkosten als auch auf den Personalmangel in der Branche zurückgeführt“, so der AKV.

Schulden und Vermögen Die Passiva werden mit 578.000 Euro beziffert, davon entfällt der Großteil auf Banken und Lieferanten. Die Aktiva werden mit rund 62.000 Euro beziffert. Die TW gastronomie hat im Geschäftsjahr einen Bilanzverlsut in Höhe von 195.200 Euro geschrieben und die Verbindlichkeiten wurden in diesem Geschäftsjahr mit 324.500 Euro beziffert.