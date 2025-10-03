Bittere Pleite eines bekannten Juweliers

„Brillanten, Edelsteine und Perlen, verarbeitet mit feinster Goldschmiedekunst - bei uns finden Sie alles was Ihr Herz begehrt und Ihr Leben - wie auch Ihre Lieben - schmückt! Beim Durchstöbern unserer Webseite werden Sie sicher einige nützliche Informationen über Edelsteine, Brillanten, Perlen, Gold sowie daraus gefertigte Schmuckstücke erhalten. Wir bieten unseren Kunden individuelle Betreuung und Beratung - als Edelsteingroßhändler, wie auch als Qualitäts-Juwelier und bei der Anfertigung einzigartiger Kreationen nach Wunsch“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Und weiters heißt es: „Unsere Firmengeschichte findet seinen Ursprung im Jahre 1946 mit der Firmengründung durch meinen Vater Franz Wiesauer sen. und seine Frau Gertrude. Sie eröffneten in den Nachkriegsjahren unsere Goldschmiede in der Wiener Straße 170. Der Umzug ins Zentrum von Graz, in die Stempfergasse 9, folgte 1956. Im Jahre 1982 übernahm ich nach meiner Goldschmiede-Meisterprüfung den elterlichen Betrieb und erweiterte unser Geschäft 1985 um die Verkaufsräumlichkeiten in der Stempfergasse 10. Hier können wir Ihnen nun auf über 75m² unsere handgefertigten Schmuckstücke sowie eine erlesene Auswahl an kostbaren Brillanten, Perlen und Edelsteinen anbieten.“

Die Rede ist vom Schmuck- und Edelstein-Unternehmer Georg Wiesauer aus Graz. Er hat laut AKV einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung beim Landesgericht für ZRS Graz eingebracht. Das Verfahren wurde bereits eröffnet. Drei Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.