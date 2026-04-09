Millionenpleite einer bekannten Immobilien-Gruppe
Drei Projektgesellschaften der LPL‑Gruppe mit Sitz in Graz stehen vor der Insolvenz. Die LPL KNB Immobilienverwaltung GmbH, die LPL Immobilienverwaltung GmbH sowie die LPL LANNERWEG Immobilienverwaltung GmbH haben beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Das bestätigt Österreichische Verband Creditreform dem KURIER.
Nach Angaben des Creditreform‑Experten Karl Quendler sind die Gesellschaften zahlungsunfähig und überschuldet. Ausschlaggebend dafür war vor allem, dass die finanzierenden Banken bestehende Kreditlinien fällig gestellt und einer Restrukturierungsvereinbarung nicht zugestimmt hätten. Bei allen drei Unternehmen handelt es sich um Projektgesellschaften im Immobilienbereich.
Die Gesamtverbindlichkeiten der drei Gesellschaften belaufen sich laut Creditreform auf rund 11,88 Millionen Euro. Den Passiva stehe jedoch umfangreiches Immobilienvermögen gegenüber. Insgesamt sind 33 Gläubiger von den Insolvenzen betroffen. Dienstnehmer beschäftigen die Gesellschaften derzeit nicht.
Die Details zu den einzelnen Gesellschaften
Die größte der drei Gesellschaften ist die LPL Immobilienverwaltung GmbH (FN 540415d), gegründet im Jahr 2020. Sie weist laut Gläubigerliste Verbindlichkeiten von rund 5,22 Millionen Euro auf. Betroffen sind 19 Gläubiger. Unternehmensgegenstand ist der Erwerb, die Veräußerung, Vermietung sowie Errichtung und Verwertung von Immobilien und Baurechten.
Die LPL KNB Immobilienverwaltung GmbH (FN 559279w), gegründet 2021, kommt auf Passiva von rund 4,96 Millionen Euro. In diesem Verfahren sind acht Gläubiger involviert. Auch dieses Unternehmen ist als Immobilienprojektgesellschaft tätig.
Die dritte Gesellschaft, die LPL LANNERWEG Immobilienverwaltung GmbH (FN 573992g), wurde 2022 gegründet und weist Verbindlichkeiten von rund 1,70 Mio. Euro auf. Von diesem Konkurs sind sechs Gläubiger betroffen.
Alle drei Gesellschaften haben ihren Sitz an der Glacisstraße in Graz. Gesellschafter aller drei Gesellschaften ist laut KSV1870 die LPL Capital Management GmbH. Sie ist nicht insolvent.
Wie die Verfahren weiter verlaufen, hängt nun insbesondere von der Bewertung und Verwertbarkeit des vorhandenen Immobilienvermögens ab, co Creditreform.
Keine Sanierung
"Eine Fortführung der Unternehmen wird nicht angestrebt, sodass in allen drei Verfahren die Verwertung inklusive nachfolgender Liquidation der Unternehmen zu erfolgen haben werden", so der AKV.
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