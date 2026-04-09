Millionenpleite einer bekannten Immobilien-Gruppe

Drei Projektgesellschaften der LPL‑Gruppe mit Sitz in Graz stehen vor der Insolvenz. Die LPL KNB Immobilienverwaltung GmbH, die LPL Immobilienverwaltung GmbH sowie die LPL LANNERWEG Immobilienverwaltung GmbH haben beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Das bestätigt Österreichische Verband Creditreform dem KURIER.

Nach Angaben des Creditreform‑Experten Karl Quendler sind die Gesellschaften zahlungsunfähig und überschuldet. Ausschlaggebend dafür war vor allem, dass die finanzierenden Banken bestehende Kreditlinien fällig gestellt und einer Restrukturierungsvereinbarung nicht zugestimmt hätten. Bei allen drei Unternehmen handelt es sich um Projektgesellschaften im Immobilienbereich.

Die Gesamtverbindlichkeiten der drei Gesellschaften belaufen sich laut Creditreform auf rund 11,88 Millionen Euro. Den Passiva stehe jedoch umfangreiches Immobilienvermögen gegenüber. Insgesamt sind 33 Gläubiger von den Insolvenzen betroffen. Dienstnehmer beschäftigen die Gesellschaften derzeit nicht.