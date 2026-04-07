Millionenpleite eines ambitionierten Milchprodukte-Erzeugers

„QimiQ ist die weltweit erste Sahne-Basis zum Kochen und Backen und eignet sich hervorragend für die kalte und warme sowie für die pikante und süße Küche. QimiQ ist ein Naturprodukt und besteht aus 99 % heimischer Sahne und 1 % Speisegelatine (Rind). Die Milch, die für die Verarbeitung verwendet wird, stammt ausschließlich von Kühen aus dem Salzburger Land. Die 1 % Gelatine sorgt für die Standfähigkeit vom Produkt und erleichtert dadurch die Zubereitung“, heißt es auf der Homepage. „Neben QimiQ Classic, QimiQ Classic Vanille, QimiQ Sahne-Basis, QimiQ Whip, QimiQ Tiramisu und QimiQ Vegan gehört zum Unternehmen auch die QimiQ-Marinade Basis zum Einlegen von Fisch, Fleisch und Meeresfrüchten.“

Über das Vermögen der QimiQ Handels GmbH, FN 215176k, mit Sitz in Hof bei Salzburg ist heute am Landesgericht in Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Drei Mitarbeiter sind betroffen.

Die Schuldnerin vertreibt QimiQ-Produkte. Hierbei handelt es sich um eine natürliche und schnittfeste Sahne-Basis (Sahne u. Speisegelatine) mit nur 15 Prozent Fett zum Kochen und Backen, sowie eine vegane Sahne-Alternative, heißt es weiters. „Diese Produkte sind in der Küche vielfältig einsetzbar (u.a. für Tiramisu, Cremes, Saucen od. Tortenfüllungen).