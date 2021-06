Datenleak: US-Milliardäre zahlen kaum Steuern

Senatorin Warren erneuerte darum ihre Forderung, Vermögen von mindestens 50 Millionen Dollar (inklusive Sachwerten wie Immobilien) mit jährlich zwei Prozent zu besteuern. „Unser Steuersystem ist für Milliardäre manipuliert, die ihre Vermögen nicht durch Einkommen machen, wie es Arbeiterfamilien tun“, erklärte Warren, „die Beweislage ist mehr als deutlich: Es ist Zeit für eine Vermögensteuer in Amerika, damit die Ultrareichen endlich ihren gerechten Anteil zahlen.“

Bei den Demokraten ist zu erwarten, dass sich der links-progressive Flügel dem anschließt und Biden damit zusätzlich unter Druck setzt. Bei den Republikanern, die unter Donald Trump die Steuerlast für Reiche substanziell gesenkt haben, ist jeder Antrag auf Steuererhöhungen „dead on arrival“, also schon im Frühstadium zum Scheitern verurteilt.

„Echte“ Steuerquote

Einige der so detailliert wie noch nie mit ihren Finanzverhältnissen in die Öffentlichkeit gezerrten Wirtschaftsbosse bestätigten die Darstellung der Investigativjournalisten. So erklärte ein Sprecher von George Soros, dass der Multimilliardär 2016, 2017 und 2018 keine Einkommensteuer auf Bundesebene gezahlt hat, weil er in dem Zeitraum hohe Verluste bei Investitionen erlitten habe. Der frühere New Yorker Bürgermeister und Interims-Präsidentschaftskandidat Michael Bloomberg sowie der Börsen-Investor Carl Icahn erklärten pauschal, sie hätten bezahlt, wozu sie verpflichtet gewesen seien. Tesla-Chef Musk beantwortete die Anfragen von ProPublica mit einem kurzen Statement: „?“.