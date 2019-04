Zwei Drittel der Österreicher für Reichensteuer

Veränderungen umsetzen, nicht nur bewerben

OECD-Generalsekretär Angel Gurriá ortet das Ergebnis der Umfrage als Appell an die Politik, Chancengleichheit nicht nur vor sich her zu tragen und zu bewerben, sondern tatsächlich Veränderungen einzuleiten. Die OECD-Länder würden durchschnittlich zwar ein Fünftel des BIP für Sozialprogramme ausgeben, "aber zu viele Menschen glauben, sie könnten nicht der Regierung völlig vertrauen, wenn sie Hilfe benötigen". Und allein durch "Werbung" würde sich an dem Vertrauen in die Regierung wenig ändern, nur durch Verringerung der Ungleichheiten.