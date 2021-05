US-Millionäre protestieren für Reichensteuer

Eine Gruppe von der Selbstbezeichnung nach patriotischen Millionären hat in den USA für eine Reichensteuer protestiert. Anlass war, dass die Amerikaner am Montag ihre Einkommenssteuer für das Vorjahr einreichen mussten.

Mobile Plakate auf Lkw zeigten ein Foto von lachenden Tech-Milliardären wie Tesla-Gründer Elon Musk, mit dem Slogan “tax me if you can!” (Dt. etwa: Besteuert mich, wenn ihr könnt.) Es gab auch eine Kundgebung vor dem Wohnsitz von Amazon-Milliardär Jeff Bezos Wohnsitz in New York.