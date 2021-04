Junge Millionen-Erbin will 90 Prozent ihres Erbes spenden

Bis zu 90 Prozent ihres künftigen Vermögens will Marlene Engelhorn verschenken, weil in Österreich Vermögen und damit Macht und Lebenschancen wahnsinnig ungleich verteilt seien. „Ein Prozent der Bevölkerung hat 40 Prozent des Vermögens“, sagt Engelhorn, in einem ORF-Gespräch. Sie werde bald dazu gehören, obwohl sie nie dafür habe arbeiten müssen. Ihre Großmutter werde ihr bald ein großes Vermögen hinterlassen.

Radikal teilen

Für sie stelle sich damit die Verantwortung, das Geld radikal zu teilen und einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Ihr Umfeld habe darauf positiv reagiert. Ihre Großmutter habe ihr mit dem Erbe einen Handlungsspielraum eröffnet. Jeder Dritte habe in Österreich praktisch „nichts“, sie nehme sich nun die Freiheit heraus, keine Villen kaufen zu müssen oder zu konsumieren, sondern den Betrag zu teilen.