Nach Tod von Mateschitz: Das wird die neue Red-Bull-Führungsriege

"Wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, wird ein Board of Directors die Geschäfte von Red Bull führen." Das gab soeben Mark Mateschitz, der einzige Sohn des kürzlich verstorbenen Red-Bull-Chefs Didi Mateschitz, bekannt. Das Dreier-Team besteht aus Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments). Marcus Weber (CMO Beverage Business) werde außerdem weiterhin die Verantwortung für das globale Beverage Marketing tragen, heißt es in der Mitteilung.

"Besonders freut mich, dass Roland Concin, Walter Bachinger und Volker Viechtbauer, die ihre bisherigen Positionen verlassen, als Berater für Red Bull an Bord bleiben", so Mateschitz. Und: "Darüber hinaus werden Walter und Volker als Geschäftsführer der Distribution & Marketing GmbH, die nunmehr in meinem Besitz steht und die 49% der Geschäftsanteile der Red Bull GmbH hält, mich persönlich unterstützen."