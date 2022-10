Winheims Tagebuch: Moral mit doppeltem Boden

Über den Geschmack von Red Bull lässt sich streiten. Über so manch hämische Online-Reaktion auf das Ableben von Milliardär Dietrich Mateschitz freilich auch. Hatte er täglich zwölf Dosen geleert und eine Chemotherapie abgelehnt? Drehen die thailändischen 51-Prozent-Eigentümer dem Sportimperium des Konzerns den Geldhahn zu? Solche Fragen wurden schon parallel zur Todesnachricht gestellt.

In Wahrheit wissen die Strippenzieher am Boulevard nicht einmal, wann, wie und wo Mateschitz die letzte Ehre erwiesen wird (oder schon wurde). Sie wissen nur, dass sich mit Spekulationen Aufmerksamkeit erzielen lässt. Konträr zu ätzenden Kommentaren im Netz werden Mateschitz vom Sport posthum Rosen gestreut.

Sebastian Vettel trägt beim Mexiko-GP einen „Danke Didi“-Helm. Österreichische Amateursportklubs wiederum vergessen nicht, dass ihnen Mateschitz während Corona mit insgesamt 15 Millionen Euro half. Rapid würdigt in einem vom scheidenden Führungsduo (Präsident Martin Bruckner und Geschäftsführer Christoph Peschek) und Sportchef Zoran Barisic unterzeichneten Beileidsschreiben an RB Salzburg die außergewöhnlichen Verdienste von Mateschitz. „Auch wenn wir in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs andere Ansätze verfolgen.“