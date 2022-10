Was man über den Sohn von Red-Bull-Gründer Mateschitz weiß

Um weitestgehend unbeobachtet aufzuwachsen, trug er bis vor wenigen Jahren den Nachnamen seiner Mutter und war unter Mark Gehardter bekannt. 2017 dürfte es dann zur Namensänderung gekommen sein, berichten die "Salzburger Nachrichten". Lediglich sein zweiter Name 'Dietrich' erinnert an den Mitbegründer des Red-Bull-Imperiums. Fotos oder Interviews sind kaum vorhanden. Auch enge Mitarbeiter hätten ihn wenig zu Gesicht bekommen, berichtet der "Standard". Im Artikel heißt es, dass ein Auftreten ruhig, sympathisch und freundlich sei, wie jene Mitarbeiter berichteten, die ihm kurz persönlich begegneten.

Namensänderung

Als Mark Gerhardter absolvierte der 1992 Geborene das Privatgymnasium Werkschulheim Felbertal. Später habe er Betriebswirtschaft an der FH Salzburg studiert. Fußball spielte er beim SV Grödig und sprang Fallschirm beim Heeressportverein Red Bull Salzburg.

Als er volljährig wurde, holte Mateschitz seinen Sohn in die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH. Seit 2021 ist er dort Geschäftsführer. Diese hält 34 Prozent an der Immobilienfirma Deaurea. Beteiligt wurde der Junior auch an der Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG. Diese hält 0,5 Prozent der Anteile an der Tauroa GmbH, der Dachmarke für Hotels, Schlösser, Villen und Gasthöfe, die Dietrich Mateschitz vor allem im Murtal sammelte.