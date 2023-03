Credit Suisse, SVB: Banken tief in der Vertrauenskrise

Seit einer Woche ist die Bankenbranche in Aufruhr. Nach drei Pleiten in den USA, begonnen von der Silicon Valley Bank (SVB) und den immensen Finanzproblemen bei der Credit Suisse (CS) wird mit Argusaugen jede weitere Entwicklung im Sektor beobachtet. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Aufseher trafen einander am Freitag außerplanmäßig, um sich über die Lage auszutauschen.

Dabei ging es auch darum, die Liquiditätslage im Bankensektor der Eurozone zu überprüfen. Konkret soll geschaut werden, inwieweit Institute anfällig dafür seien, dass es zu einem Ansturm der Kunden auf ihre Einlagen (Bankrun) kommen könnte. Laut Reuters kamen die Aufseher aber zum Schluss, dass die Stabilität der Banken in der Eurozone nicht beeinträchtigt sei. Deren Risiken im Zusammenhang mit der CS seien nur „unwesentlich“.

Indes bleibt die Lage bei der Credit Suisse angespannt. Die Schweizerische Nationalbank hatte, wie berichtet, der kriselnden Bank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd. Euro) zur Verfügung gestellt. Diese werden nun in Tranchen abgerufen. Am Samstag gab es unbestätigte Medienberichte, wonach die Großbank UBS bereits Gespräche über eine Übernahme führen soll. Das gesamte Wochenende wird über die Zukunft des Instituts verhandelt.