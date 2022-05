Coronatest und Autositze - Wachstumsschmerzen bei Greiner

Immerhin 45 Prozent der weltweiten Investitionen von insgesamt 164 Millionen Euro wurden vergangenes Geschäftsjahr in Produktionsstandorte in Österreich investiert. Der Standort in Kremsmünster soll jedenfalls erhalten bleiben, und zwar als „Headquarter nicht nur im Sinne der Verwaltung“, wie Finanzvorstand Hannes Moser erklärte, sondern als „Innovationstreiber“.

Um dabei nicht am Fachkräftemangel zu scheitern, gelte es in Zukunft, als Arbeitgeber attraktiv zu sein, sagte Moser. Denn alleine in Oberösterreich fehlen Greiner 150 Mitarbeiter. Sofern das für den Betrieb praktikabel ist, werden die Stellen deshalb auch in Wien ausgeschrieben. Derzeit hat Greiner in Österreich 2.100 Mitarbeiter.