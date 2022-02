Nach gescheiterter Übernahme: Greiner steigt bei Recticel aus

Das Familienunternehmen aus Kremsmünster war mit seinem rund 750 Millionen Euro schweren Kaufangebot beim Recticel-Vorstand auf erbitterten Widerstand gestoßen. Es hatte sich im Voraus vom Recticel-Großaktionär Compagnie du Bois Sauvage (CBS) 27 Prozent der Anteile gesichert und peilte mehr als 50 Prozent an. Das Recticel-Management verkaufte die Sparte Technische Schaumstoffe, die Greiner am meisten interessiert hatte, jedoch mit Zustimmung der Aktionäre an den größeren US-Konkurrenten Carpenter Co.

Recticel produziert u.a. Dämmstoffe, die Greiner bisher nicht im Programm hat. Greiner kommt mit 11.000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von fast zwei Milliarden Euro.