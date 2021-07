Kunststoffproduzent Greiner: „Plötzlich wollte keiner unverpackte Ware“

Da war das Geschäft stabil, wir machen den Hauptumsatz aber im Handel. Und da haben wir in der Pandemie erlebt, dass plötzlich keiner mehr unverpackte Ware haben wollte.

Die EU hat gerade Einwegplastik, also etwa Trinkhalme oder Einwegbesteck, verboten. Produzieren Sie jetzt einfach Einwegplastik für andere Kontinente?

Wir sind in dieser billigen Massenproduktion so gut wie gar nicht vertreten, es trifft uns also nur ganz am Rande. Grundsätzlich bin ich für alle Maßnahmen, die Konsumenten für das Problem sensibilisieren. Es kann aber kein Mensch ernsthaft glauben, dass man mit diesem Verbot die Welt rettet. Beim Müllproblem muss man an ganz anderen Hebeln ansetzen.