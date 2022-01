Geplatzer Greiner-Deal: Harte Landung des Schaumstoffprodzenten

In einem ersten Schritt hatten die Oberösterreicher den 27-Prozent-Anteil vom Recticel-Großaktionär Compagnie du Bois Sauvage übernommen. Das war noch eine vergleichsweise einfache Übung, denn der Rest der Anteile befand sich in Händen von Kleinanlegern. Um auf den angepeilten Anteil von mindestens 50 Prozent zu kommen, hat Greiner ihnen ein öffentliches Übernahmeangebot gemacht. Doch das Recticel-Management erachtete den Vorstoß von Anfang an als feindlich. Es verkaufte die Sparte Technische Schaumstoffe mit Zustimmung der Aktionäre an den größeren US-Konkurrenten Carpenter Co. „Wir haben uns aber vor allem für die Sparte der technischen Schaumstoffe interessiert“, erläutert Kühnert. Also für Schaumstoffe, die zum Beispiel in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau benötigt werden und mit denen Recticel in etwa so viel Umsatz machte wie Greiner selbst.