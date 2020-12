Coronakrise drückt Tourismus 2020 kräftig nach unten

Aktuell gehen die Zahlungskartenumsätze bei Urlaubern aus dem Inland um beinahe 90 Prozent zurück, bei ausländischen Touristen um über 95 Prozent, wie wöchentlichen Echtzeitdaten laut OeNB zeigen. In den Wochen bis Weihnachten wird nie sehr viel Umsatz gemacht. "Aber die Weihnachtswoche ist traditionell der Auftakt für die umsatzstärkste Zeit des Jahres", betonte die OeNB. Wegen der von der Regierung angekündigten Hotelschließungen bis über die Weihnachtsferien sei allein für den Monat Dezember ein Nächtigungsrückgang um 95 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 zu erwarten.

Umsatzstarke Wochen

Der weitere Verlauf der Wintersaison 2020/21 sei "mit sehr hoher Unsicherheit behaftet". Die sieben umsatzstärksten Wochen des heimischen Tourismus fielen 2019 in den Zeitraum Anfang Jänner bis Mitte März. Die Woche mit dem höchsten Umsatz war die erste Jännerwoche. Die touristischen Möglichkeiten Anfang 2021 würden daher das Gesamtergebnis des Tourismusjahres 2021 wesentlich mitbestimmen.

Die vergangenen Herbstferien hätten den zunehmenden Umsatzausfall im Zuge der Coronavirus-Pandemie nur kurzfristig gelindert. Die Erlöse in den österreichischen Beherbergungsunternehmen sind den Daten von Zahlungsdiensteanbietern zufolge seit Mitte September gesunken. Dieser Rückgang ist laut Nationalbank "das Resultat steigender Neuinfektionszahlen sowohl in Österreich als auch in unseren Nachbarländern, die zunehmend zu Reisewarnungen wichtiger Herkunftsländer, vor allem Deutschlands, führten". Lediglich in der Kalenderwoche 44 (26. Oktober bis 1. November) seien die Ausgaben der Inländer im Vorjahresvergleich sogar leicht im Plus gelegen.