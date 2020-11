Corona-Winter: Hat die Saison noch Erfolgsaussichten?

Unbedingt so schnell wie möglich öffnen will auch Maria Hauser vom Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser. „Über 200 Jahre war das Motto des Hauses, dass es keinen Ruhetag gibt. Dann kam der erste Lockdown und wir mussten zusperren“, sagt die Junior-Chefin, deren Haus jetzt wieder geschlossen ist. Trotz bester Buchungslage. „An den Wochenenden im Dezember, zu Weihnachten und Silvester sind wir ausgebucht. Auch abseits dieser Hochsaison-Tage liege die Auslastung bei durchschnittlich 80 Prozent. „Die Stammgäste halten an den Reservierungen fest. Die paar Stornos, die wir reinbekommen haben, sind schon wieder ausgeglichen“, so Hausner. Aus Infektionssicht spreche auch nichts dagegen, schließlich biete die Hotelanlage mit 120 Hektar genügend Platz für maximal 350 Gäste.

Weniger rosig schaut die Buchungslage in St. Johann im Pongau aus. Petra Nocker-Schwarzenbacher vom Brückenwirt schaut ins Reservierungssystem und sagt: „Weihnachten haben wir exakt Null Gäste, zu Silvester nur noch 35 statt der ursprünglichen 120.“ Aufsperren will sie trotzdem, vor allem, weil ihr Restaurant. Denn dort essen traditionell auch viele Einheimische. Ohne Hilfen werden viele Betriebe nicht über den Winter kommen, ist die ehemalige Tourismussprecherin der WKO überzeugt.